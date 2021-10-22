Нижегородский лор Татьяна Бакланова умерла от коронавируса

В Нижнем Новгороде умерла врач-оториноларинголог дорожной клинической больницы Татьяна Бакланова. Причиной смерти стал коронавирус, сообщил в своем Instagram министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Мои соболезнования родным, близким и коллегам. Ковид не щадит, - написал министр.

Татьяна Николаевна окончила Горьковский медицинский институт в 1975 году по специальности «Лечебное дело». Ее стаж работы составлял 45 лет. Пациенты отзываются о ней как о грамотном внимательном специалисте и доброжелательном человеке.

Татьяна Бакланова – не единственный нижегородский медик, кого не пощадил ковид. Все имена погибших врачей и медсестер попадают в «Список памяти» в интернете. А недавно на Бору в честь погибшей от ковида 26-летней медсестры назвали улицу.