В честь погибшей от COVID 26-летней медсестры назвали улицу в Борском районе Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области появилась улица, названная в честь молодой медсестры, которая погибла от COVID-19, выполняя свой профессиональный долг. Улица эта находится в деревне Костино Борского района – в 12 километрах от той самой больницы, в которой работала девушка.

26-летняя красавица Мария Полякова трудилась медсестрой в Борской центральной районной больнице, в свободное время подрабатывала косметологом. В «красной зоне» она проработала всего месяц: там Мария заразилась коронавирусом и, получив большую вирусную нагрузку, не смогла победить болезнь. 7 ноября 2020 года молодая жизнерадостная девушка скончалась.

Мария Полякова. Фото: СОЦСЕТИ

Спустя почти год по инициативе медицинского сообщества было решено назвать улицу в честь Марии Поляковой, «проявившей решительность в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и отдавшей свою жизнь при исполнении профессионального долга». Так на карте Борского района появилась улица Медсестры Поляковой.

- Территория в Костино выбрана не случайно. В 90-е годы здесь выделялись участки медикам под жилищное строительство, - рассказали «Комсомолке» в администрации г.о.г. Бор.

По информации муниципалитета, улица, названная в честь медика, не будет единичным случаем.

Борская центральная районная больница. Фото: СОЦСЕТИ

- В планах администрации открытие в городе улицы в честь Ирины Львовны Буяновой - врача УЗИ-диагностики Борской ЦРБ, погибшей в декабре 2020 года от осложнений после перенесенного коронавируса, - поделились планами в Борской администрации.