Почти 30 тысяч детей переболели коронавирусом в Нижегородской области

29 982 несовершеннолетних жителя Нижегородской области переболели коронавирусом с начала пандемии. 64% из них переболели бессимптомно. Этими данными с "Комсомолкой" поделились в министерстве здравоохранения региона.
– В стационаре пролечено 436 человек. В настоящее время в стационаре лечатся 76 несовершеннолетних, на амбулаторном лечении – 3 290 человек, – добавили в ведомстве. – Данные предоставлены согласно мониторинга.
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