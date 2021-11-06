Почти 30 тысяч детей переболели коронавирусом в Нижегородской области

29 982 несовершеннолетних жителя Нижегородской области переболели коронавирусом с начала пандемии. 64% из них переболели бессимптомно. Этими данными с "Комсомолкой" поделились в министерстве здравоохранения региона.

– В стационаре пролечено 436 человек. В настоящее время в стационаре лечатся 76 несовершеннолетних, на амбулаторном лечении – 3 290 человек, – добавили в ведомстве. – Данные предоставлены согласно мониторинга.

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