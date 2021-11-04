Более 1,3 млн человек привились от COVID-19 в Нижегородской области

1 307 562 человека привились от коронавируса в Нижегородской области. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области сообщил в своем Instagram.

- Спасибо, что боретесь вместе с нами!, - отметил министр здравоохранения региона.

Он также добавил, что вакцинация не прекращается даже в выходные дни. Представители министерства здравоохранения устроили рейд по поликлиникам Нижегородской области сегодня, 4 ноября. Давид Мелик-Гусейнов поделился фотографиями работающих пунктов вакцинации.

Напомним, что нижегородский Минздрав опроверг информацию о закрытии пункта вакцинации в ТЦ «Индиго». Он перешел на плавающий график работы. В поликлинике уточнили, что пункт периодически открывается и закрывается, потому что нет потоков людей. Жителей Верхних Печер продолжают вакцинировать в поликлинике №7 и в ТЦ «Фантастика».