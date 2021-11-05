Нерабочие дни не планируют продлевать в Нижегородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нерабочие дни не планируют продлевать в Нижегородской области после 7 ноября. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин, отвечая на вопросы нижегородцев в своём Instagram.

Один из пользователей (@noy_fate) спросил главу Нижегородской области: планируется ли продлевать нерабочие дни для торговых центров региона?

На что Глеб Никитин ответил:

– Не планируем, если на федеральном уровне не будет специальных решений.

Напомним, нерабочие дни были введены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, а также уровня смертности от него. Ежедневно показатели превышали все предыдущие отметки, устанавливались всё новые и новые рекорды суточного заражения и смертности. Каждый день заражались около 800 жителей региона и умирали около 40 человек. Но за последние дни уровни этих показателей стали снижаться.

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