Более 560 волонтеров помогают нижегородским медикам. Об этом "Комсомолке" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Так, в настоящее время в медицинских организациях и Минздраве Нижегородской области в сумме работают 564 добровольца. При этом стоит отметить, что рабочая смена волонтера длится в среднем 4-5 часов.

- Они работают на всех "фронтах" - от call-центров и регистратур поликлиник, до помощи санитарам и врачей COVID-стационаров, разноса лекарств на дом, в лабораториях по диагностике новой коронавирусной инфекции, - поделились в региональном Минздраве.

Помимо этого, штат отдела по работе с обращениями граждан Минздрава Нижегородской области также усилили волонтёрами.

Напомним, что новая станция скорой медицинской помощи скоро появится в Нижнем Новгороде.

Министр здравоохранения Нижегородской области поделился, что сотрудникам скорой помощи необходимо новое современное оборудование, и в данный момент как раз проектируют новую станцию.