В ГЖД заявили о готовности выделить дополнительную «Ласточку» до Москвы из-за ситуации в нижегородском аэропорту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководство Горьковской железной дороги заявило о готовности выделить дополнительный поезд «Ласточка» до Москвы из-за ситуации, возникшей в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

- Дополнительные поезда будут назначены при необходимости по запросу Международного аэропорта Чкалов. Также Горьковская железная дорога напоминает пассажирам о возможности использования графиковых поездов, следующих в Москву из Нижнего Новгорода, - сообщили в компании.

Напомним, 2 ноября в нижегородском аэропорту им. Чкалова приземлилось почти 40 воздушных судов, которые не смогли совершить посадку в Москве из-за сильного тумана. В результате более 1200 человек не смогли попасть в столицу в назначенное время и на целый день застряли в аэропорту Нижнего Новгорода. Беспрецедентный наплыв самолетов превысил пропускную способность аэропорта, из-за чего возникла неразбериха и хаос.

- Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживаются в порядке очереди. Параллельно с обслуживание прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслуживает рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 50 рейсов в течение сегодняшнего дня, - пояснили в аэропорту им. Чкалова.

К проблеме подключились все профильные надзорные органы и ведомства, а в правительстве Нижегородской области был создан оперативный штаб, который принял решение о размещении людей в ближайших гостиницах и обеспечении их горячим питанием.

По данным на 22:00, больше половины рейсов отправлены в Москву, еще 10 самолетов ожидают вылета в ближайшие часы.

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Около 1200 человек стали невольными заложниками ситуации в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Утром 2 ноября более тридцати московских рейсов были вынуждены совершить посадку в Нижнем Новгороде, так как столицу окутало плотным туманом. И если задержку из-за метеорологических условий люди понять могли, то почему они вынуждены сидеть взаперти в самолетах, без еды и без воды, оставалось непонятным (подробности).

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