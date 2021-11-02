Больше половины самолетов, приземлившихся в Нижнем Новгороде из-за тумана, вылетели в Москву

Из-за сильного тумана в столице почти 40 воздушных судов были направлены в Нижний Новгород.

Двадцать самолетов, приземлившихся в Нижнем Новгороде из-за сильного тумана в Москве, вылетели в пункт назначения. Еще десять рейсов ожидают отправки в ближайшие три часа. Такие данные на 22:00 приводит пресс-служба нижегородского аэропорта им. Чкалова.

- Все службы аэропорта максимально мобилизованы. К работе по обслуживанию рейсов сегодня привлечены все отдыхавшие в этот день смены. Службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения, - сообщили в пресс-службе нижегородской воздушной гавани.

Напомним, 2 ноября нижегородский аэропорт принял почти 40 воздушных судов, которые летели в Москву, но не смогли совершить там посадку из-за погодных условий. Ранним утром на столицу опустился сильный туман, поэтому большинство самолетов из-за ограниченного количества топлива были направлены на ближайший аэропорт - в Нижний Новгород.

В здании аэровокзала начался хаос. Фото: Максим Бурмистров.

Беспрецедентный наплыв самолетов превысил пропускную способность аэропорта, из-за чего возникла неразбериха и хаос.

- Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживаются в порядке очереди. Параллельно с обслуживание прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслуживает рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 50 рейсов в течение сегодняшнего дня, - пояснили в аэропорту им. Чкалова.

В столице Приволжья приняли воздушные суда из Воронежа, Махачкалы, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Норильска, Еревана, Новокузнецка, Анатальи и других городов. В результате заложниками ситуации оказались более тысячи пассажиров, которые летели в столицу. В здании аэровокзала началось столпотворение, а какие-то авиакомпании просто не выпускали пассажиров из самолетов – так люди были вынуждены сидеть на борту 9-10 часов без еды.

К проблеме быстро подключились все ведомства: Приволжская транспортная прокуратура, Роспотребнадзор и Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК России. В правительстве Нижегородской области был сформирован оперативный штаб и принято решение о размещении людей в ближайших гостиницах и обеспечении их горячим питанием.

Для временного размещения пассажиров выбраны гостиницы "Волна" и "Русский капитал" – ближайшие к нижегородскому аэропорту. Там пассажиры московских рейсов получат наконец горячее питание.

– Для контроля ситуации сформирован оперативный штаб. В аэропорт выехали министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев и директор департамента развития туризма Сергей Яковлев, – сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

На месте дежурят две бригады медицины катастроф.

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