32 московских рейса приземлились в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в столице 2 ноября Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова столкнулся с вынужденным наплывом туристов сегодня, 2 ноября, из-за непогоды в столице: по состоянию на 10 утра, начиная с полуночи, он принял 32 московских рейса. До пункта назначения они не могли добраться в связи с плотным туманом, окутавшим Москву. Директор по стратегическим коммуникациям Международного аэропорта Нижнего Новгорода Татьяна Яровая подчеркнула, что все рейсы были пассажирскими, а это около 1200 человек. С ними вели работу представители авиакомпаний.

К 13:00 московские аэропорты возобновили приём воздушных судов. ФОТО: "Регион-52 | Нижний Новгород"

В столице Приволжья приняли воздушные суда из Воронежа, Махачкалы, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Норильска, Еревана, Новокузнецка, Анатальи и других городов. Собственные рейсы аэропорт Чкалова обслуживал в штатном режиме, без ограничений взлётно-посадочных операций.

– Все самолёты продолжат выполнение рейсов в пункт назначения после того, как это позволят условия аэропортов прибытия, – заверила Татьяна Яровая ранее.

С пассажирами московских рейсов работали представители авиакомпаний. ФОТО: "Регион-52 | Нижний Новгород"

Ситуация даже находилась на контроле у Приволжской транспортной прокуратуры.

– В целях обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов, в международный аэропорт имени "Чкалова" выехал исполняющий обязанности Нижегородского транспортного прокурора, – заявили в ведомстве. – При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По обновлённой информации от нижегородского правительства, к 13:00 московские аэропорты возобновили приём воздушных судов.

Все рейсы были пассажирскими. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

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