«Держат в самолетах, как в заложниках!»: Пассажиры трех десятков самолетов, застрявших в Нижнем Новгороде, десять часов сидели без еды и воды

В нижегородском аэропорту собралась очередь из тридцати самолетов. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.

Около 1200 человек стали невольными заложниками ситуации в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Утром 2 ноября более тридцати московских рейсов были вынуждены совершить посадку в Нижнем Новгороде, так как столицу окутало плотным туманом. И если задержку из-за метеорологических условий люди понять могли, то почему они вынуждены сидеть взаперти в самолетах, без еды и без воды оставалось непонятным.

Часами сидели в самолетах

В социальных сетях тут же стали появляться десятки историй, в которых люди рассказывают о том, что никакой работы с пассажирами не проводится, и многие просто были вынуждены часами сидеть с младенцами и детьми в самолётах.

В аэропорту выстроились гигантские очереди. ФОТО: Максим Бурмистров.

- Мы с рейса S7 2080, сидим тут с 09:30. Нас не выпускают, не заправляют, не кормят. Нижегородский аэропорт отказывает в помощи и посылает к авиакомпании. Люди не выдерживают, - пожаловалась в Instagram Ольга Холодная.

Кстати, единственным шансом попасть на свежий воздух и размять ноги для пассажиров, попавших в западню, стал вызов машин скорой помощи.

- Нас выпустили из самолета только потому, что пассажиру с 4 степенью рака стало плохо и ему вызвали скорую, а когда пригнали трап, то пассажиров было уже не остановить, - рассказал «Комсомолке» один из пассажиров рейса до Москвы Максим Бурмистров.

По словам мужчины, все люди находятся в полнейшем ужасе от ситуации, так как сотрудники авиакомпании никак не могут предоставить точную информацию о дальнейшем перелёте до Москвы. Вылет рейса продолжается переноситься, а у людей в буквальном смысле не хватает терпения, и они пытаются добиться справедливости штурмом.

- Как только в аэропорт приехало телевидение, то сотрудники компании «Ютейр» разбежались по разным сторонам, - подчёркивает в разговоре Максим. – Кинули нам сухпаёк, которого на всех не хватает, да и жильё не предоставляют.

Опоздали на операцию

Некоторые пассажиры также сообщают, что им не выдают их багаж, чтобы они могли уехать из Нижнего Новгорода в Москву самостоятельно, так как у многих назначены важные встречи. А некоторые и вовсе летели в столицу, чтобы лечь в больницу.

- У меня свекровь на этом рейсе застряла. Она летела на операцию и со мной постоянно на связи, - рассказала «Комсомолке» Тамара Мироненко. - Там до людей вообще нет дела. Они должны были в 8.15 утра приземлиться в Москве. Но так как погодные условия не позволили приземлиться, они улетели на запасной в Нижний Новгород. Сюда они прилетели в 10.00 и с того момента их не выпускали из самолёта. Людей держат без еды, без воды, на борту маленькие дети. Я куда только ни обращалась и все без толку. Авиакомпания говорит: «Сохраняйте спокойствие!». О каком спокойствии может идти речь! Людей держат, как в заложниках!

В нижегородском аэропорту сидят около 1200 пассажиров. ФОТО: Типичный Нижний

Создан оперативный штаб

Тем временем в Нижегородской области был сформирован региональный оперативный штаб, чтобы следить за ситуацией. Уже известно, что в ближайшее время люди будут обеспечены горячим питанием.

- В связи с погодными условиями в Москве сложилась непростая ситуация. Мы не можем остаться в стороне. В аэропорту много семей с детьми, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Было принято решение выделить средства на обеспечение людей горячим питанием. Это также поможет поддержать региональный бизнес в условиях нерабочих дней.

Уже известно, что готовые блюда и продукты поставят нижегородские компании. Средства на эти цели уже выделены по поручению губернатора. Также застрявшие в нижегородском аэропорту пассажиры смогут рассчитывать на номера в гостиницах.

- Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, будет организовано размещение в гостиницах Нижнего Новгорода, - заявили в оперативном штабе. - Заселение пассажиров в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Длительными задержками рейсов в нижегородском аэропорту уже заинтересовались следователи. По данному факту организована проверка следственным управлением на транспорте.

- Проверяется информация, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар - Москва, однако из-за сильного тумана во Внукове он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде, - говорится в сообщении. - Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров. Ситуация в аэропорту находится на контроле и.о. руководителя следственного управления.

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