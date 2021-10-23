6 нарушений эпидемиологических норм выявили в нижегородских заведениях за одну ночь

За прошедшую ночь в нижегородских заведениях выявили 6 нарушений эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сотрудники полиции Нижегородской области провели рейдовые мероприятия в ночь с 22 на 23 октября по заведениям в Нижегородском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.

Так, проверка прошла в барах и ресторанах, где за несколько часов было зафиксировано 8 нарушений, 6 из них - нарушений Указа Губернатора Нижегородской области. К ним относится: наличие кальянов, отсутствие масок и работа после полуночи.

Кафе и рестораны в Нижегородской области по ночам должны работать только на вынос. Такие ограничения вступили в силу с 00:00 до 6:00 и будут действовать вплоть до 31 октября.

Напомним, что нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.