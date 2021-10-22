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Общество22 октября 2021 16:24

Только аптеки и продуктовые магазины в Нижегородской области будут работать с 25 октября

В зоопарки и музеи будут пускать по QR-коду и Мультипассу
Екатерина КУРГУЗОВА
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Аптеки и магазины с товарами первой необходимости продолжат продолжат работать во время нерабочих дней в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Instagram.

После того, как новые изменений внесли в указ губернатора о повышенной готовности, множество вопросов и комментариев стали появляться на страницк Instagram Глеба Никитина. Больше всего нижегородцы интересовались, что же будет открыто для посещения в нерабочие дни и кто сможет в эти места теперь попасть.

- Торговые центры с 25 числа в нижегородской области должны закрыться?, - обратился с вопросом нижегородец.

Ситуацию прокомментировал Глеб Никитин и ответил обеспокоенным нижегородцам.

- Да. Там остаются работать продовольственные магазины и аптеки, - ответил на все комментарии губернатор Нижегородской области.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.

Напомним, что нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.