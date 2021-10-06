Новые коронавирусные ограничения в Нижнем Новгороде с 6 октября 2021: какие ввели и как будут действовать. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижегородской области вновь ухудшилась обстановка с заболеваемостью коронавирусом. За последние дни было побито сразу несколько рекордов по количеству новых случаев. В связи с этим в регионе вновь усиливают меры безопасности. Рассказываем, какие новые коронавирусные ограничения ввели в Нижнем Новгороде с 6 октября.

Дистанционка для работников

С 6 октября нижегородские работодатели должны будут перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. В первую очередь, речь идет о тех работниках, чье присутствие на рабочем месте не влияет на обеспечение непрерывных технологических процессов. Также на дистанционку должны быть переведены те сотрудники, которые не имеют сертификата о вакцинации.

- Такие требования уже ранее были в указе, но после стабилизации ситуации не продлевались. Сегодня работодатели вновь должны максимально ответственно отнестись к переводу сотрудников на дистанционку, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Однако данные требования не распространяются на сотрудников оборонного комплекса, органов власти, медицинских организаций и других жизненно важных сфер деятельности.

Дистанционка для учеников

В соответствии с новым указом губернатора, муниципалитеты теперь могут сами принимать решения о переводе школьников на дистанционное обучение. Речь идет об учениках 6-8 и 10-х классов. Решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологических требований.

- В прошлом году в период подъема заболеваемости в режиме дистанционного обучения работали школы всего региона, - напомнил Глеб Никитин. - Сейчас у нас есть возможность подходить к проблеме более гибко. Муниципалитеты смогут сами принимать решения в зависимости от уровня заболеваемости.

Такие же решения муниципалитеты могут принимать и в отношении организаций дополнительного образования, клубов, учреждений культуры и спорта.

Прививка для учителей

Усиливаются и требования к лицам, работающим с детьми. В первую очередь, речь идет о школах, детских садах и работниках досугово-развлекательных организаций. Теперь к работе с детьми будут допущены только вакцинированные учителя либо имеющие сертификат об иммунизации. Справка о наличии антител будет действовать только в течение 60 дней, а ПЦР-тест – в течение трех дней. При этом работодатели не обязаны обеспечивать сотрудников прохождением необходимых исследований.

Обучение в вузах и училищах

Руководителям ПТУ и высших учебных заведений по согласованию с учредителями предлагается включить применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом к очному обучению планируется допускать только переболевших и сделавших прививку студентов. Практику вне учебного заведения теперь тоже могут проходить только привитые студенты.

- Высшее и профессиональное образование позволяет сочетать различные формы обучения, - отметил глава региона. - Сейчас мы просим ректоров и руководителей максимально выбирать дистанционные формы обучения там, где это возможно.

Работа кафе и ресторанов

Кафе и рестораны в Нижегородской области теперь будут работать по ночам только на вынос. Эти ограничения будут действовать с 00:00 до 6:00 вплоть до 31 октября.

- Летом заведения общественного питания работали в достаточно комфортном режиме. Сейчас ситуация усложнилась, - отметил Глеб Никитин. - Для того чтобы не прийти к принятию радикальных решений, необходимо соблюдать действующие ограничения.