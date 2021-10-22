Нерабочие дни в Нижнем Новгороде с 25 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Рассказываем, что закрыто и что будет работать в эти дни.

- Это решение принято исходя из ситуации в региональной системе здравоохранения, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Сейчас в области развернуто более 9 100 коек для лечения больных с коронавирусом. При этом сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан.

На время нерабочих дней в Нижнем Новгороде с 25 октября по 7 ноября 2021 года многие организации приостанавливают свою работу. Одновременно с этим будут отменены массовые мероприятия. Однако значительная часть организаций будет продолжать работать.

КОНКРЕТНО

Какие организации будут работать в нерабочие дни в Нижнем Новгороде с 25 октября по 7 ноября 2021 года?

- Организации непрерывного цикла

- Аптеки и медицинские организации

- Государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания

- Органы государственной власти и местного самоуправления

- Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости

- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС

- Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочные работы

- Организации, предоставляющие финансовые услуги, осуществляющие расчеты и платежи

- Организации сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства и добычи полезных ископаемых

- Организации в сфере строительства, дорожного хозяйства, транспорта, обслуживания информационных систем

- Организации в сфере ветеринарных услуг, обслуживания зданий и территорий

- Организации, задействованные в выполнении оборонного заказа и системообразующие предприятия

- Организации общественного питания на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в аэропорту