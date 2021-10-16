Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде

По факту серьёзной аварии, произошедшей днем 16 октября на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно предварительной версии водитель Газели, выезжая с прилегающей дороги, не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автобусом марки «ЛиАЗ», после чего автобус столкнулся с маршрутным такси «ПАЗ».
В результате ДТП травмы получил 24 человека. Известно, что один пострадавший от госпитализации отказался, врачи оказали ему медицинскую помощь на месте, остальные были направлены в больницу.
Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего в настоящее время пытаюся определить сотрудники следственно-оперативной группы.
Тем временем нижегородцам напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
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