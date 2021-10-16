Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде

По факту серьёзной аварии, произошедшей днем 16 октября на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно предварительной версии водитель Газели, выезжая с прилегающей дороги, не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автобусом марки «ЛиАЗ», после чего автобус столкнулся с маршрутным такси «ПАЗ».

В результате ДТП травмы получил 24 человека. Известно, что один пострадавший от госпитализации отказался, врачи оказали ему медицинскую помощь на месте, остальные были направлены в больницу.

Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего в настоящее время пытаюся определить сотрудники следственно-оперативной группы.

Тем временем нижегородцам напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!