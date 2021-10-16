В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде

В массовом ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде пострадали 24 человека, 23 из которых сразу же доставили в областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

- Одному пострадавшему помощь оказана на месте, от госпитализации отказался, - уточнили специалисты. - Несовершеннолетние в ДТП не пострадали, погибших нет.

В настоящее время 14 нижегородцев продолжают обследование в приемном отделении, 6 человек с лёгкими травмами отправлены на лечение домой, а ещё трое экстренно госпитализированы.

Среди госпитализированных в тяжелом состоянии находятся две нижегородки – 55 и 80 лет, им обеим сейчас проводятся экстренные операции. У одной из женщин обнаружена тяжелая сочетанная травма и травма позвоночника, у другой тоже есть тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, а также открытый перелом предплечья и кисти.

Еще один госпитализированный – мужчина 55 лет, находится в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести. У него врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

- Первые машины скорой помощи прибыли на место через 4 минуты 48 секунд, - подчеркнул министр здравоохранения в Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Инстаграме.

Кстати, на месте ДТП работали сразу две бригады центра медицинских катастроф и девять машин скорой помощи.

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