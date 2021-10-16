Давид Мелик-Гусейнов взял под контроль оказание помощи пострадавшим в массовом ДТП в Нижнем Новгороде

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в массовом ДТП, где при столкновении двух автобусов и газели пострадали 18 человек. Такое поручение чиновник получил от главы региона Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло около трех часов дня на улице Мечникова. В результате столкновения за медицинской помощью обратились 18 нижегородев, среди которых 5 человек доставили в областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко.

- Несовершеннолетние в ДТП не пострадали, погибших нет, - уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, а ликвидацией последствий аварии занимаются спасатели МЧС. Прокуратурой Нижегородской области по факту данного ДТП организована проверка.

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