Мытный рынок в Нижнем Новгороде могут открыть на следующей неделе

Мытный рынок будет открыт во второй половине октября этого года. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил гендиректор ООО «Мытный двор» Ваган Багдасарян.

По его словам, все необходимые работы там уже выполнены, осталось только подключить рынок к центральному отоплению.

- Сейчас сделаем отопление и на следующей неделе откроем. Ориентировочно это будет следующий понедельник, вторник или среда, - сказал бизнесмен.

Напомним, в августе прошлого года глава региона Глеб Никитин посетил Мытный рынок и пришел к выводу, что его неухоженное состояние не соответствует расположению в самом центре Нижнего Новгорода рядом с историческими зданиями и туристическими достопримечательностями.

После этого Мытный рынок начали приводить в порядок. Предполагалось, что работы будут выполнены к 1 ноября, но как заверил бизнесмен, его могут открыть и раньше.

Ранее сообщалось, что Мытный рынок хотели открыть еще в июле. Все трудоемкие работы были завершены уже тогда.