Расположенный в центре города Мытный рынок откроется в Нижнем Новгороде после реконструкции уже в июле 2021 года. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на генерального директора ООО «Мытный двор» Вагана Багдасаряна.

Так, владелец рынка уверяет, что все работы будут закончены уже на следующей неделе. После этого рынок с радостью откроет свои двери для всех покупателей.

Сейчас рабочие занимаются только подключением электросетей, а все трудоемкие работы уже давно завершили.

Стоит отметить, что на территории рынка обновили инфраструктуру, отремонтировали павильоны и даже появился платный туалет. Он состоит из нескольких кабинок, а стоимость посещения составляет всего 10 рублей.

Напомним, что реконструкцию Мытного рынка в Нижнем Новгороде должны были завершить еще в мае 2021 года. На месте рынка ранее планировалось возвести ТЦ.

На месте обновятся не только помещения, но и территория: рабочие убирают остатки снега и грязи, вывозят мусор. Вместе с этим обустраивается крытый санузел, предусмотренный на рынке для посетителей.