Глеб Никитин поручил привести «Мытный рынок» в порядок Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочий объезд Нижегородского района. В маршрут вошли улицы Пискунова, Варварская, Ковалихинская, Белинского, Горького, Новая, Студеная и ряд других территорий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

«Мытный рынок», расположенный по адресу улица Большая Покровская, 2A, стал одной из первых точек проверки губернатора, в ходе которой выяснилось, что торговая площадка находится в не надлежащем состоянии и не соответствует своему расположению в центре Нижнего Новгорода.

- Такое ощущение, что рынок застрял в 90-х годах прошлого века и с тех пор ничего не меняется. Это позор для города, - сказал Глеб Никитин.

На месте проверки присутствовал и владелец рынка - Ваган Багдасарян, который сообщил, что в ближайшее время планируется приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории.

Не обошел Глеб Никитин стороной и «Дом с авгурами» по адресу Пискунова, 35, работу над реконструкцией которого также проводит Ваган Багдасарян. Как сказал губернатор, он разделяет позицию общественников о необходимости неукоснительного следования проекту.

- К формату и качеству проводимых работ много вопросов. Пока еще не все завершено, но работу над ошибками нужно начинать уже сейчас. В первую очередь необходимо вернуть авгурам оригинальный облик, - сказал собственнику Глеб Никитин.

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