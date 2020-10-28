«Мытный рынок» в Нижнем Новгороде подготавливают к реконструкции

Новый «Мытный рынок» планируется построить к 1 ноября 2021 года Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Мытный рынок» в Нижнем Новгороде ожидает реконструкция. Этой осенью рабочие приступят к строительству пятиэтажного торгового центра. Об этом сообщает портал GiperNN.

По словам владельца рынка Вагана Багдасаряна, в настоящее время на территории проходит подготовка к строительным работам. Для того чтобы построить новый ТЦ, здесь разбирают уже существующие конструкции.

Новый «Мытный рынок» планируется построить к 1 ноября 2021 года, чтобы успеть до празднования Дня народного единства.

Напомним, что ранее, в августе этого года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал на «Мытном рынке» и поручил привести торговую площадку в надлежащее состояние.

- Такое ощущение, что рынок застрял в 90-х годах прошлого века и с тех пор ничего не меняется. Это позор для города, - отметил тогда глава региона.

Кроме того, Нижегородским областным судом было принято решение закрыть «Мытный рынок» на 90 суток в связи с нарушением санитарно-эпидемических требований.

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