Инкассатора, случайно застрелившего коллегу на Автозаводе, приговорили к 1,5 годам ограничения свободы

Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал в полном объеме. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Суд вынес приговор 51-летнему инкассатору, случайно застрелившему своего коллегу в Нижнем Новгороде. Мужчину приговорили на 1 год и 6 месяцев ограничения свободы по статье «Убийство по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- В ходе допроса обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, - уточнили следователи.

Напомним, трагедия произошла утром 7 апреля на улице Минеева в Автозаводском районе. Сотрудники компании «Бринкс», занимающейся перевозкой ценных грузов, готовились к выезду на линию и проходили необходимый инструктаж. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как 23-летний старший инспектор Олег К. подходит к машине, припаркованной около крыльца, берет сумку, после чего в него неожиданно стреляет стоявший неподалеку мужчина в форме.

- От полученного ранения 23-летний мужчина скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Позже стало известно, что стрелявший мужчина не являлся сотрудником компании «Бринкс», а был охранником сторонней частной охранной организации, привлеченный для оказания вооруженного сопровождения ценностей.

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