Видео смертельной перестрелки инкассаторов в Нижнем Новгороде появилось в сети. Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде выясняются подробности страшной и нелепой трагедии, случившейся возле офиса логистической компании в Автозаводском районе. Напомним, в ходе инструктажа инкассаторов один из сотрудников случайно выстрелил в коллегу из пистолета – в результате 23-летний мужчина погиб на месте. Видео смертельной перестрелки появилось в сети.

По предварительным данным, в ходе учений инкассаторы должны были отработать действия в случае нападения грабителей. По-видимому, один из охранников решил наглядно показать, как он защищался бы от преступника, и случайно нажал на курок пистолета, который по трагическому стечению обстоятельств оказался направлен на коллегу.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент жуткого происшествия: подъезжает машина, один из мужчин берет в руки сумку с «ценностями» и ставит ее в машину, другой пытается достать ее – и тут гремит роковой выстрел. «Грабитель» падает.

Напомним, по факту происшествия следователи уже возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится допрос свидетелей, в компании изымается документация.

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