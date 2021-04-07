Инкассатор случайно застрелил коллегу в Нижнем Новгороде. Фото: "Экипаж. Хроника происшествий"/vk.com

В Нижнем Новгороде инкассатор погиб от выстрела своего же коллеги. Трагедия произошла в среду, 7 апреля 2021 года, в филиале логистической компании «Бринкс» на улице Минеева в Автозаводском районе.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате неосторожного обращения с оружием. В фирме проходил инструктаж инкассаторов, в частности, охранники отрабатывали стрельбу. В итоге один из сотрудников случайно попал в коллегу. 23-летний мужчина скончался на месте.

- По факту насильственной смерти работника фирмы возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются свидетели, в том числе работники фирмы, изымается необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Компания, где произошел инцидент, занимается перевозкой ценностей. «Это дочернее предприятие мирового лидера в области перевозки ценностей, безопасной логистики и кассовых операций The Brink’s Company, которая была основана в 1859 году в Чикаго», - гласит информация на сайте. Комментировать случившееся в самой фирме отказались.

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