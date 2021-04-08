«Стрелявший работал в другой фирме»: Раскрыты подробности трагического убийства инкассатора в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел утром 7 апреля на улице Минеева в Автозаводском районе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Трагедия, произошедшая накануне в Автозаводском районе, где был случайно застрелен 23-летний инкассатор, обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, стрелявший мужчина и убитый молодой человек не были сотрудниками одной организации – об этом сообщили в нижегородской госинспекции труда.

Напомним, инцидент произошел утром 7 апреля на улице Минеева, около офиса компании «Бринкс», занимающейся перевозкой ценных грузов. В девятом часу утра сотрудники фирмы готовились к выезду на линию и проходили необходимый инструктаж. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как 23-летний старший инспектор Олег К. подходит к машине, припаркованной около крыльца, берет сумку, после чего в него неожиданно стреляет стоявший неподалеку мужчина в форме. К сожалению, ранение оказалось не совместимым с жизнь, и парень погиб на месте.

Как рассказали в ГИТ по Нижегородской области, стрелявший мужчина не являлся сотрудником компании «Бринкс», а был охранником сторонней частной охранной организации, привлеченный для оказания вооруженного сопровождения ценностей. Что на самом деле произошло в тот момент, сейчас выясняет следствие. Почему охранник нажал на спусковой крючок? Как так получилось, что у него в руках оказался заряженный боевой пистолет? Было это сделано случайно или нет? Ответы на эти вопросы следователям предстоит найти в ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Убийство» еще вчера.

Госинспекция по труду в свою очередь также проводит проверку по факту произошедшего.

«Ведется опрос свидетелей несчастного случая. Проверяется соблюдение в организации норм охраны труда, обучение сотрудников безопасным методам работы, прохождение обязательного психиатрического освидетельствования и другие вопросы трудового законодательства», - уточнили в ведомстве.