В Нижегородской области начали оформлять через МФЦ мультипассы

Жители Нижегородской области теперь могут получить «Мультипасс 800» во всех отделениях многофункциональных центров Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Чтобы получить «Мультипасс 800» через МФЦ, необходимо лично прийти в одно из отделений с документом, удостоверяющим личность, и подать заявление, приложив к нему распечатанный сертификат с QR-кодом с Госуслуг о профилактической прививке от COVID-19 или об иммунизации, а также указав СНИЛС и номер мобильного телефона, к которому будет привязан «Мультипасс 800» на портале и в мобильном приложении «Карта жителя Нижегородской области», - говорится в сообщении.

Помимо этого, необходимо сфотографироваться и подождать около пяти рабочих дней - «Мультипасс 800» будет готов к выдаче.

Также «Мультипасс 800» с 9 октября можно получить по адресу: Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 32 (ежедневно, с 9:00 до 21:00). Отметим, что действовавший пункт выдачи на ул. Бетанкура, д. 1а/1, прекратил свою работу.

Чтобы активировать или продлить срок действия уже имеющегося «Мультипасса 800», с 6 октября необходима верификация через систему ЕПГУ, портал «Госуслуги».

Допускается верификация через систему МИАЦ данных о наличии отрицательных результатов лабораторного тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного в одной из аккредитованных лабораторий Нижегородской области (из числа указанных на сайте https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php). При этом результат должен быть отобран и получен в течение одного и того же дня (срок действия – не более одного дня, следующего за днем получения результата тестирования): в таком случае «Мультипасс 800» не выдается на материальном носителе, он станет доступен в режиме online после того, как данные поступят в систему.

Напомним, что Глеб Никитин не исключил введения локдауна в Нижнем Новгороде.

Сейчас в регионе наблюдается высокий рост заболеваемости. В связи с этим приняли новые меры: усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и в общественном транспорте. По словам Глеба Никитина, мероприятия не запретили, но сделали их безопасными – с ковид-фри зонами.

Губернатор также убедительно попросил нижегородцев активнее вакцинироваться. Так, при высокой заразности дельта-штамма коронавируса для достижения общего иммунитета антитела должны быть у 80% населения.

А также, Мультипассы нижегородцев с антителами аннулируют с 6 октября.

Так, выданные ранее мультипассов на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов, отрицательных результатов экспресс-теста, результатов исследования на наличие антител, деактивируются даже в том случае, если срок действия документов еще не закончился.

Кроме того, доступ на массовые мероприятия изменится в Нижегородской области: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».