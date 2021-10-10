Паллиативную помощь окажут в трех больницах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Городская клиническая больница №30 Московского района Нижнего Новгорода в Instagram.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи отмечается во 2-ю субботу октября. Так, получить такую помощь можно в больницах Нижнего Новгорода № 47, №30 и №34.

- Этот день нужен, чтобы напомнить — тяжелобольные люди могут прожить остаток своей жизни достойно, без боли, в кругу родных и друзей, а также чтобы привлечь внимание к важным проблемам в паллиативной сфере, - говорится в сообщении.

Помимо этого, в Нижнем Новгороде врачи могут выезжать и на дом - направление для вызова выездной патронажной службы выписывается участковым врачом поликлиники или другим врачом-специалистом при наличии необходимых показаний. Необходимые рекомендации можно получить и по телефону.

Напомним, что по данным на 8 октября 2021 года, карантин по COVID-19 ввели в восьми отделениях четырех больниц Нижегородской области.

Кроме того, на 14% вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в Нижнем Новгороде. Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об этом в своём Instagram, добавив, что на следующей неделе спрос может возрасти более чем на 30%. Всё это, по его словам, связано с новым постановлением главного санитарного врача региона Натальи Кучеренко.

И нижегородцы стали жаловаться на участковых врачей – по их словам, они перестали ходить к пациентам на дом. Такие жалобы стали появляться в комментариях Instagram на странице министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова.