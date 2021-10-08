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Общество8 октября 2021 10:31

Обязательная вакцинация вводится для работников промпредприятий Нижегородской области

Изменения в постановление о профилактических прививках внесла Наталья Кучеренко
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Обязательная вакцинация от коронавируса вводится для работников промышленных предприятий Нижегородской области. Соответствующие изменения внесла главный государственный санитарный врач по региону Наталья Кучеренко в постановление о проведении профилактических прививок. Отмечено, что вакцинацию указанных сотрудников следует организовать до 9 ноября 2021 года.

Согласно документу на сайте нижегородского Роспотребнадзора, новые правила требуют охвата привитых сотрудников не менее 80%, учитывая ранее вакцинированных и переболевших коронавирусом за последние 6 месяцев.

Напомним, к посещению очных лекцию теперь будут допущены только студенты с QR-кодами для подтверждения наличия сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации.

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