10 дополнительных пунктов вакцинации развернут в Нижегородской области

Десять дополнительных пунктов вакцинации развернут в муниципалитетах Нижегородской области в связи с ростом потребности в прививании. Об этом проинформировал замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– В ближайшее время будут развёрнуты 10 дополнительных точек вакцинации в общественных пространствах крупных населённых пунктов Нижегородской области, – сказал Давид Валерьевич. – Решение принято на основе нового Постановления главного санитарного врача региона.

Напомним, в Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников промышленных предприятий, а также для студентов вузов и ПТУ.

Мелик-Гусейнов в том числе рассказал, что более 300 групп медработников задействованы в ежедневной вакцинации населения.

– Это на 6% больше, чем неделю назад, – заверил министр. – Порядка 40 групп медработников ежедневно проводят выездную вакцинацию на предприятиях области. Увеличили число групп на 9 единиц за последнюю неделю.

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