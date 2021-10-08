Дистанционное обучение рекомендовано нижегородским вузам и ПТУ

Переход с очной формы обучения к дистанционной рекомендовали нижегородским вузам и ПТУ. Более того, посещать лекции вживую смогут теперь только студенты, имеющие QR-коды с ЕПГУ для подтверждения наличия сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин. В действие они вступили 6 октября, о чём сообщается на сайте нижегородской мэрии.
Отдельно подчёркнуто, что те же правила касаются студентов, проходящих практику вне учебного заведения – для этого им потребуются QR-коды.
– Высшее и профессиональное образование позволяет сочетать различные формы обучения. Сейчас мы просим ректоров и руководителей максимально выбирать дистанционные формы обучения там, где это возможно, – добавил Глеб Никитин.
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