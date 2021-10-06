Против гриппа привилось уже 20% нижегородцев, в том числе более 151 тысячи детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

С 27 сентября по 3 октября на территории Нижегородской области зарегистрировали заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. На 6 октября 15 % школ и детских садов полностью или частично перешли на дистанционный формат.

В Нижегородскую область поступило 192 460 доз вакцины «Ультрикс Квадро», 64 030 доз «Совигрипп» и 746 830 доз «Флю - М. Оптимальным сроком иммунизации против гриппа является сентябрь - ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

Прививочная кампания против гриппа в 2021 году пройдет одновременно с вакцинацией от COVID-19. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать интервал не менее 1 месяца между прививками против гриппа и COVID-19. Допускается совмещение прививок против гриппа с другими вакцинами Национального календаря (корь, дифтерия и др.).

Напомним, что два случая гриппа А выявили в Нижегородской области. Также за период с 13 по 19 сентября в регионе продолжают выявлять случаи заболеваемости ОРВИ.

А также, первым заболевшим в России гриппом стал нижегородский ребенок.

- Сейчас процесс передачи респираторных вирусов будет активизироваться именно в сезонном порядке, и, соответственно, активизация этого фактора будет способствовать увеличению и ковида в регионе. Поэтому мы ожидаем подъём заболеваемости уже в ближайшее время, - сообщила в интервью телекомпании «Волга» заместитель регионального руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Кроме того, нижегородцам рассказали, как совмещать прививки от гриппа и COVID-19.

Разрыв между прививкой от гриппа и вакцинацией от коронавирусной инфекции должен составлять не менее одного месяца.

- В каждом конкретном случае нужно посмотреть, как человек прививался. Если, например, у вас вторая доза от ковида – то тогда лучше сейчас ее сделать, а от гриппа отложить. Если вы привиты от коронавируса, и ревакцинация еще может подождать, то стоит сделать прививку от гриппа, а через месяц прийти на ревакцинацию. Если самим трудно определить, ка поступить, то лучше обратиться к участковому врачу – он подскажет, - прокомментировала Наталия Кучеренко.