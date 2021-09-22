Два случая гриппа А выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области было зафиксировано два случая гриппа А. Также за период с 13 по 19 сентября в регионе продолжают выявлять случаи заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- По данным на 22 сентября, полный или частичный карантин введен в 13% образовательных учреждений, - говорится в сообщении ведомства. – Тем временем в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент в области привито против гриппа более 219 тысяч нижегородцев, в том числе порядка 63 тысяч детей.

К слову, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о том, что количество привитых от коронавируса перешагнуло рубеж в 1 миллион человек.