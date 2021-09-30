Нижегородцам рассказали, как совмещать прививки от гриппа и COVID-19

Разрыв между прививкой от гриппа и вакцинацией от коронавирусной инфекции должен составлять не менее одного месяца. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко во время онлайн-конференции 30 сентября.

- В каждом конкретном случае нужно посмотреть, как человек прививался. Если, например, у вас вторая доза от ковида – то тогда лучше сейчас ее сделать, а от гриппа отложить. Если вы привиты от коронавируса, и ревакцинация еще может подождать, то стоит сделать прививку от гриппа, а через месяц прийти на ревакцинацию. Если самим трудно определить, ка поступить, то лучше обратиться к участковому врачу – он подскажет, - прокомментировала Наталия Кучеренко.

Также она напомнила, что лучшее время для вакцинации от гриппа – это сентябрь, октябрь и первая половина ноября. Позднее прививку делать уже нецелесообразно, поскольку до сезонного подъема заболеваемости не успеет выработаться иммунитет.

Напомним, в Нижегородской области началась четвертая волна коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируется более 500 случаев новых заболеваний и 28-30 смертей.