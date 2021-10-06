Проблемные дома в ЖК «Окский берег» достроят или выставят на продажу

Часть домов в проблемном жилом комплексе «Окский берег» выставят на продажу. Об этом сообщает «РБК. Нижний Новгород» со ссылкой на министерство строительства Нижегородской области.

Известно, что остальные незавершённые дома решили достроить до полной готовности. Такое решение принял Фонд защит прав граждан участников долевого строительства.

В настоящий момент АО «ДОМ.РФ» разрабатывает и подготавливает документацию по планировке и межеванию территории в 658 гектар в посёлке Новинки, что позволит уточнить размеры нового жилья, а также количество будущих социальных объектов в жилом комплексе.

В настоящее время в «Окском береге» ввели в эксплуатацию 0,18 млн квадратных метров жилья. В рамках федерального проекта «Жилье» здесь построили две школы по 550 мест, два детских сада по 240 мест, а также возводят поликлинику и пожарное депо.

Напомним, что новый съезд с богородской трассы построят к жилому комплексу "Окский берег" в Нижнем Новгороде. Он будет примыкать к автомобильной дороге Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород с одной стороны и к улице Приокской – со стороны жилых домов. Проект планировки и межевания участка уже составлен и опубликован на сайте нижегородской мэрии, его автором является ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области".

А также, Глеб Никитин назвал пути решения проблемы с достройкой ЖК «Окский берег».

По словам главы региона, существуют два пути решения данной проблемы. Первый связан с участием инвестора в достройке жилого комплекса, а второй - участие «Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства».

Кроме того, денежную компенсацию уже получили более 1500 дольщиков ЖК «Окский берег».

Как сообщила в своем докладе глава инспекции госстройнадзора Нижегородской области Мария Пинегина, общая сумма выплат составила 1,9 миллиардов рублей. Компенсации полагается 2238 дольщикам ЖК «Окский берег».

Об отсутствии ажиотажа среди дольщиков также сообщил представитель банка Дом.рф Александр Галичанин. Все граждане, обратившиеся с необходимым комплектом документов, записываются на получение выплат.