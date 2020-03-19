2020-03-19T13:43:01+03:00
Общество

Денежную компенсацию уже получили более 1500 дольщиков ЖК «Окский берег»

Всего компенсации начислены 2238 дольщикам
Елена КАРАЛ
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Денежная компенсация выплачена 1509 дольщикам ЖК «Окский берег». Об этом стало известно на совещании рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав дольщиков Нижегородской области. Заседание возглавил заместитель губернатора Сергей Морозов, передает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщила в своем докладе глава инспекции госстройнадзора Нижегородской области Мария Пинегина, общая сумма выплат составила 1,9 миллиардов рублей. Компенсации полагается 2238 дольщикам ЖК «Окский берег».

Об отсутствии ажиотажа среди дольщиков также сообщил представитель банка Дом.рф Александр Галичанин. Все граждане, обратившиеся с необходимым комплектом документов, записываются на получение выплат.

Размер компенсации рассчитывается индивидуально Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства РФ. Сумма выплат не может быть меньше той, которая указана в договоре долевого участия.

Специалисты инспекции Госстройнадзора и регионального Фонда сообщили также, что готовы проконсультировать дольщиков по подготовке документов для получения компенсационных выплат.

Напомним, рабочая группа межведомственной комиссии по защите прав дольщиков Нижегородской области, создана по поручению губернатора Глеба Никитина. Обсуждение вопросов проходит в открытом формате, при участии инициативных групп дольщиков.

Сегодня в Нижегородской области также восстановлены права 303 дольщиков. Это стало возможно благодаря вводу в эксплуатацию четырех домов ЖК «Новинки Smart City» и дома на улицах Родионова-Деловой.

Выплачены также компенсации дольщикам долгостроя на улице Гаражной.

Проблемным ЖК «Университетский» занялся специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству». Этот же застройщик подал уведомление о начале достройки ЖК «Парус».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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