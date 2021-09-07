Новый съезд к ЖК "Окский берег" построят в Нижнем Новгороде. ФОТО: ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области"

Новый съезд с богородской трассы построят к жилому комплексу "Окский берег" в Нижнем Новгороде. Он будет примыкать к автомобильной дороге Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород с одной стороны и к улице Приокской – со стороны жилых домов. Проект планировки и межевания участка уже составлен и опубликован на сайте нижегородской мэрии, его автором является ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области".

Согласно проекту, длина съезда составит чуть более 100 метров, а ширина – около 7,5 метра. В том числе должны присутствовать островки безопасности.

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