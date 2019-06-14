Глеб Никитин назвал пути решения проблемы с достройкой ЖК «Окский берег»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-14T11:40:23+03:00

Изменить размер текста: A A

13 июня 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел личный прием граждан. В ходе встречи обсуждалась ситуация с достройкой жилого комплекса «Окский берег», сообщает пресс-служба облправительства.

По словам главы региона, существуют два пути решения данной проблемы. Первый связан с участием инвестора в достройке жилого комплекса, а второй - участие «Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства».

- Мы, понимая важность и масштаб проблемы, готовы двигаться по любому направлению, которое приведет к желаемому результату: возобновления и завершения строительства, - отметил Глеб Никитин.

Также Глеб Никитин дал поручение своему заместителю Андрею Харину начать разработку программы по улучшению состояния городских водоемов. Проекты, предложенные профессором НГТУ, как отметил глава региона, возможно реализовать в рамках работы Нижегородского Научно-образовательного центра.

Напомним, в мае зампред правительства РФ Виталий Мутко побывал в ЖК «Окский берег» в ходе рабочего визита. Он тогда дал неделю, чтобы определиться по подходам достройки «Окского берега». По его словам, правительство РФ готово поддержать местную власть по нескольким направлениям, вплоть до финансирования достройки домов обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU