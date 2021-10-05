Свыше 1 млн человек привились от коронавируса в Нижегородской области

Уже более одного миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области по последним данным на сегодняшний день, 5 октября. Ими поделился заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– 1 030 362 человека привились от коронавируса в Нижегородской области, – заявил Давид Валерьевич. – Спасибо, что боретесь вместе с нами!

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