Пожар в ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде потушили 3 октября

Пожар в ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде потушили в воскресенье, 3 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Известно, что пожарно-спасательные подразделения ликвидировали горение в 10:44. Площадь пожара не изменилась, и составила 500 кв.м.

Сейчас обстоятельства причины пожара все еще устанавливаются.

Напомним, что в Нижнем Новгороде ночью снова загорелся ДК им. Ленина. Причина пожара до сих пор устанавливается.

Так, происшествие произошло в воскресенье, 3 октября, в Канавинском районе неэксплуатируемом ДК им. Ленина по адресу ул.Октябрьской революции, д. 33.

Сигнал тревоги поступил в 04:46. На место сразу прибыли пожарно – спасательные подразделения по рангу 1 «Бис». На момент прибытия сотрудников уже горела кровля и пожар был внутри здания. Общая площадь пожара на тот момент составляла 500 кв. метров.

Кроме того, что неизвестные подожгли Дворец культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде. Сообщение о возгорании поступило вечером 13 ноября 2018 года. Причина пожара уже установлена. Мусор вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем неизвестны

Также, огонь охватил легендарный дворец культуры имени Ленина. Пламя охватило правое крыло здания около полуночи 4 августа 2014 года. На место ЧП приехали более 10 пожарных машин. По словам очевидцев огонь распространяется с большой скоростью. Для борьбы со стихией на место прибывает все новая техника.

А также, более 50 человек тушили пожар в ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде 15 июля 2021 года.

Сигнал тревоги поступил в 22:37. На место сразу прибыли 15 единиц техники и 33 человека личного состава МЧС. На момент прибытия сотрудников уже горела кровля и зрительный зал. Так, уже в 02:10 пожар ликвидировали. Общая площадь пожара составила 100 кв. метров.