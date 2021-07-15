Более 50 человек тушили пожар в ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде Фото: "КП" Архив

В среду, 14 юля, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в здании ДК им. Ленина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области

Так, происшествие произошло в среду, 14 июля, в Канавинском районе неэксплуатируемом ДК им.Ленина по адресу ул.Октябрьской революции, д. 33.

Сигнал тревоги поступил в 22:37. На место сразу прибыли 15 единиц техники и 33 человека личного состава МЧС. На момент прибытия сотрудников уже горела кровля и зрительный зал. Так, уже в 02:10 пожар ликвидировали. Общая площадь пожара составила 100 кв. метров.

Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Напомним, что неизвестные подожгли Дворец культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде. Сообщение о возгорании поступило вечером 13 ноября 2018 года. Причина пожара уже установлена. Мусор вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц.

Также, огонь охватил легендарный дворец культуры имени Ленина. Пламя охватило правое крыло здания около полуночи 4 августа 2014 года. На место ЧП приехали более 10 пожарных машин. По словам очевидцев огонь распространяется с большой скоростью. Для борьбы со стихией на место прибывает все новая техника.

Напомним, здание ДК им. Ленина уже несколько лет является заброшенным. Долгое время городские власти не могли решить его судьбу.