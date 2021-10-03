В Нижнем Новгороде ночью снова загорелся ДК им. Ленина Фото:ГУ МЧС России по Нижегородской области

В воскресенье, 3 октября 2021 года, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в здании ДК им. В. И. Ленина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области

Так, происшествие произошло в воскресенье, 3 октября, в Канавинском районе неэксплуатируемом ДК им. Ленина по адресу ул.Октябрьской революции, д. 33.

В Нижнем Новгороде ночью снова загорелся ДК им. Ленина Фото:Гунин Ярослав

Сигнал тревоги поступил в 04:46. На место сразу прибыли пожарно – спасательные подразделения по рангу 1 «Бис». На момент прибытия сотрудников уже горела кровля и пожар был внутри здания. Общая площадь пожара на тот момент составляла 500 кв. метров.

В Нижнем Новгороде ночью снова загорелся ДК им. Ленина Фото:ГУ МЧС России по Нижегородской области

В настоящее время все обстоятельства причины пожара устанавливаются.

Напомним, что неизвестные подожгли Дворец культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде. Сообщение о возгорании поступило вечером 13 ноября 2018 года. Причина пожара уже установлена. Мусор вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем неизвестны

Также, огонь охватил легендарный дворец культуры имени Ленина. Пламя охватило правое крыло здания около полуночи 4 августа 2014 года. На место ЧП приехали более 10 пожарных машин. По словам очевидцев огонь распространяется с большой скоростью. Для борьбы со стихией на место прибывает все новая техника.

А также, более 50 человек тушили пожар в ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде 15 июля 2021 года.

Сигнал тревоги поступил в 22:37. На место сразу прибыли 15 единиц техники и 33 человека личного состава МЧС. На момент прибытия сотрудников уже горела кровля и зрительный зал. Так, уже в 02:10 пожар ликвидировали. Общая площадь пожара составила 100 кв. метров.