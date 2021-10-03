Пострадавшую при взрыве газа в Нижнем Новгороде подключили к ИВЛ. Об этом сообщает ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин в своем Instagram.

- Пострадавшую от взрыва газа на ул. Гайдара перевели на ИВЛ, - написал Николай Карякин.

Пострадавших доставили в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ. По предварительным данным, женщина 50-ти лет получила 95% ожогов тела, мужчина 50-ти лет - 35%. Их обоих доставили в реанимацию.

Напомним, что жильцам одного из эвакуированных подъездов дома на улице Гайдара, где утром 2 октября прогремел взрыв, разрешили вернуться в свои квартиры.

- По итогам обследования дома жильцам подъезда №9 уже разрешено вернуться в свои квартиры. Остальные находятся в пункте временного размещения, они обеспечены горячим питанием и медикаментами, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, - сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

А также, жильцов, эвакуированных из дома №18 на улице Гайдара, временно разместили в школе №58.

На место происшествия по его поручению выехал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

А также, в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде пострадали два человека – 50-летний мужчина и женщина. Сейчас они оба доставлены с ожогами в Ожоговый центр ПИМУ. Взрыв газа в многоэтажном доме № 18 по улице Гайдара произошел около семи утра.