Эвакуированных из пострадавшего дома на улице Гайдара жильцов временно разместили в школе №58

Жильцов, эвакуированных из дома №18 на улице Гайдара, временно разместили в школе №58. Об этом сообщает глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На место происшествия по его поручению выехал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

- Для эвакуированных жителей в срочном порядке организован пункт временного размещения в школе №58. Для людей будет организован чай и горячее питание. Сейчас наша основная задача - в максимально короткие сроки обеспечить нормальные условия пребывания для жильцов, которые были вынуждены спешно покинуть свои квартиры, - рассказал Юрий Шалабаев.

Кроме того, сейчас бригада врачей дежурит на месте для оказания медицинской помощи в пункте временного размещения.

Напомним, что в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде пострадали два человека – 50-летний мужчина и женщина. Сейчас они оба доставлены с ожогами в Ожоговый центр ПИМУ. Взрыв газа в многоэтажном доме № 18 по улице Гайдара произошел около семи утра.

По предварительной информации ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, в результате происшествия произошло частичное обрушение балкона, межквартирных и межтамбурных перекрытий. Эвакуировали 100 человек. На месте работают 75 человек и 24 единицы техники.

А также, как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил мэру города принять меры по временному размещению эвакуированных жильцов дома № 18 по улице Гайдара.