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Общество28 сентября 2021 20:35

Планетарий в Нижнем Новгороде модернизируют до конца 2022 года

Государственная корпорации «Роскосмос» поддержала его модернизацию
Екатерина КУРГУЗОВА
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Нижегородский планетарий имени Гречко модернизируют до конца 2022 года. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на директора планетария Галину Муромцеву.

Так, государственная корпорации «Роскосмос» поддержала модернизацию планетария и выделила на эти нужды около 20 млн рублей. Теперь на эти деньги разработают проектно-сметную документацию и дизайн-проект предстоящей реконструкции.

По словам Галины Муромцевой, там отремонтируют фасады и кровлю здания, системы вентиляции, и даже благоустроят территорию на крыше планетария.

Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют зал «Астрономия» с оптико-механическим проектором «Планетарий» - он проецирует на купол изображения небесных тел и моделирует их движение.

Напомним, что 24 сентября 2021 года открылся после реконструкции Нижегородский планетарий.

В Большом Звездном зале появился новый высококонтрастный каркасно-вакуумный купольный проекционный экран, а также полностью обновился интерьер – теперь там профессиональная акустическая отделка и новая многоканальная акустическая система c уникальным монтажом за экраном.

А также, Нижегородский планетарий планируют модернизировать при финансовой поддержке госкорпорации «Роскосмос» и компании Intel. Об этом стало в ходе встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями потенциальных инвесторов в День космонавтики, 12 апреля.

Кроме того, в 2020 году сообщалось, что Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко получил миллион рублей. Он вошел в число победителей четвертого цикла конкурса «Общее дело». Конкурс организовал Благотворительный фонд Владимира Потанина.