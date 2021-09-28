Планетарий в Нижнем Новгороде модернизируют до конца 2022 года

Нижегородский планетарий имени Гречко модернизируют до конца 2022 года. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на директора планетария Галину Муромцеву.

Так, государственная корпорации «Роскосмос» поддержала модернизацию планетария и выделила на эти нужды около 20 млн рублей. Теперь на эти деньги разработают проектно-сметную документацию и дизайн-проект предстоящей реконструкции.

По словам Галины Муромцевой, там отремонтируют фасады и кровлю здания, системы вентиляции, и даже благоустроят территорию на крыше планетария.

Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют зал «Астрономия» с оптико-механическим проектором «Планетарий» - он проецирует на купол изображения небесных тел и моделирует их движение.

Напомним, что 24 сентября 2021 года открылся после реконструкции Нижегородский планетарий.

В Большом Звездном зале появился новый высококонтрастный каркасно-вакуумный купольный проекционный экран, а также полностью обновился интерьер – теперь там профессиональная акустическая отделка и новая многоканальная акустическая система c уникальным монтажом за экраном.

А также, Нижегородский планетарий планируют модернизировать при финансовой поддержке госкорпорации «Роскосмос» и компании Intel. Об этом стало в ходе встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями потенциальных инвесторов в День космонавтики, 12 апреля.

Кроме того, в 2020 году сообщалось, что Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко получил миллион рублей. Он вошел в число победителей четвертого цикла конкурса «Общее дело». Конкурс организовал Благотворительный фонд Владимира Потанина.