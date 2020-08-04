2020-08-04T19:22:37+03:00
Общество

Нижегородский планетарий получил миллион рублей

Он стал победителем конкурса «Общее дело»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко вошел в число победителей четвертого цикла конкурса «Общее дело». Конкурс организовал Благотворительный фонд Владимира Потанина. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщается в пресс-релизе, на конкурс было подано более 2,5 тысяч заявок почти из всех регионов страны. Победителями стали только 105 различных организаций.

Нижегородский планетарий участвовал в номинации «Музеи. Культура. Новая форма». В этой группе было выбрано 13 победителей.

«Все победители конкурса получат поддержку, которая поможет им преодолеть этап нестабильности, избежать сокращений или прекращения деятельности», - говорится в официальном сообщении. Нижегородский планетарий получит возможность сохранить аудиторию за счет использования дистанционных форм общения.

Как сообщили в самом планетарии, в планах организации – создание курса «Астрономия онлайн», проведение онлайн-наблюдений в телескоп с прямой трансляцией и другие формы дистанционного общения с посетителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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