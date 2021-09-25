В Нижнем Новгороде после реконструкции открылся планетарий

24 сентября 2021 года открылся после реконструкции Нижегородский планетарий. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

В Большом Звездном зале появился новый высококонтрастный каркасно-вакуумный купольный проекционный экран, а также полностью обновился интерьер – теперь там профессиональная акустическая отделка и новая многоканальная акустическая система c уникальным монтажом за экраном.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, обновление стало возможным благодаря поддержке партнеров региона.

- В этом году мы отметили сразу две знаковые даты – 800 лет Нижнего Новгорода и 60 лет полета Юрия Гагарина. Нижегородская область – крупный научный и промышленный центр. Мы хотим, чтобы интерес к астрономии у юных нижегородцев рос и укреплялся. Именно для этого был запущен проект по обновлению Нижегородского планетария. Если знакомство со звездами будет ярким и запоминающимся, то оно может стать и первым шагом в профессию, – отметил Глеб Никитин.

Поддержку в проекте оказали Intel и Роскосмос. Компания Intel помогла в модернизации большого звездного зала Нижегородского планетария, а Роскосмос в ближайшем будущем окажет поддержку при обновлении других залов планетария. В результате, улучшились изображение и звук, а также установили специальные кресла.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что собирается прийти в обновленный планетарий с детьми.

- В планетарии новая система изображения с качеством 4К, уникальные кресла, очень комфортные для посетителей, интерьер с новой акустической системой. Сейчас нам показывали демо, и я убедился, что такого качества раньше никогда не было, это совершенно другой уровень полнокупольных программ с иммерсивным эффектом, – отметил мэр.