Нижегородский планетарий модернизируют при участии Роскосмоса и Intel. Фото: Александр Воложанин

Нижегородский планетарий планируют модернизировать при финансовой поддержке госкорпорации «Роскосмос» и компании Intel. Об этом стало в ходе встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями потенциальных инвесторов в День космонавтики, 12 апреля.

«Юбилей первого полета человека в космос совпал с 800-летием Нижнего Новгорода. В рамках этих событий нам удалось привлечь внебюджетные инвестиции. Уже стартовал процесс ремонта большого звездного зала в планетарии: Intel вложил в это более 15 миллионов рублей. Роскосмос же выделит средства на разработку проектно-сметной документации и модернизацию зала «Астрономия», - сказал Глеб Никитин.

В рамках модернизации будет проведена полная реконструкция большого звездного зала. Здесь появится новый высококонтрастный купольный проекционный экран, а также новый интерьер с акустической отделкой. Для максимального комфорта зрителей в зале появятся специальные кресла для просмотра программ на куполе.

Все работы планируется завершить к августу 2021 года.