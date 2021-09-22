Велопешеходную дорожку проложат под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде

Велопешеходная дорожка появится под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде. Она соединит собой Окскую набережную и улицу Советскую. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства со ссылкой на АНО "Центр 800", где и разработали концепцию проекта единой велопешеходной сети.

Ранее мы рассказывали, что Окскую набережную и территорию напротив Нижегородской ярмарки соединит сезонный прогулочный маршрут. Основная часть работ по благоустройства была завершена к 15 июля 2021 года.

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