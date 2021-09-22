Велопешеходную дорожку проложат под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде

Велопешеходная дорожка появится под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде. Она соединит собой Окскую набережную и улицу Советскую. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства со ссылкой на АНО "Центр 800", где и разработали концепцию проекта единой велопешеходной сети.
Ранее мы рассказывали, что Окскую набережную и территорию напротив Нижегородской ярмарки соединит сезонный прогулочный маршрут. Основная часть работ по благоустройства была завершена к 15 июля 2021 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Какие пространства открылись в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Часть 1
На части площадок всё ещё продолжаются строительные работы (подробнее)
Какие пространства открылись в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Часть 2
«Комсомолка» продолжает рассказывать, как преобразился город к 800-летию (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!