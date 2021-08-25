Какие пространства открылись в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Часть 1

Знаменитая восьмерка на откосе – визитная карточка Нижнего Новгорода. Фото: Александр Воложанин.

Масштабное благоустройство охватило Нижний Новгород в год 800-летия. В городе серьёзно взялись за обновление уже существующих общественных мест и создание новых пространств. На глобальную стройку и праздничные мероприятия было направлено более 23 миллиардов рублей.

Готовиться к знаковой дате начали ещё в 2020 году, например, привели в порядок площадь Маркина, сквер Свердлова и площадь перед канатной дорогой. Все эти территории стали уютными зонами для отдыха детей и взрослых. «Комсомолка» выясняла, как преобразились другие пространства и достопримечательности Нижнего Новгорода к юбилею.

Нижегородский кремль

Крепость закрыли на реставрацию еще весной, и несколько месяцев там шли масштабные работы: восстановление стен и укрепление склонов, озеленение и ремонт смотровых площадок. В процессе было восстановлено более 1500 квадратных метров разрушенной кирпичной кладки стен Кремля, были устранены трещины. Ивановскому съезду вернули исторический облик, отремонтировали пешеходный мост над Зеленским съездом и заменили остекление в Ивановской башне.

Открытию Кремля предшествовала огромная работа по восстановлению его стен и укреплению склонов. Фото: Александр Воложанин.

В рамках реконструкции полностью восстановили Никольскую церковь, а располагающееся рядом здание манежа превратили в современное выставочное пространство. Нельзя не упомянуть и восстановленную колокольню Спасо-Преображенского собора, на которой располагается одна из самых красивых видовых точек Нижнего Новгорода.

В кремле также появилась детская площадка, и зеркальный павильон – так задекорировали трансформаторную подстанцию.

22 августа крепость стала доступна для посещения: здесь открылся круговой маршрут по стене протяженностью более двух километров.

Улица Большая Покровская

В новом виде перед горожанами предстала и главная пешеходная улица Нижнего Новгорода – Большая Покровская. Здесь проложили все кабельные линии, установили освещение и уложили новое мощение из гранитной плитки. По словам подрядчика, оно выдерживает весь в несколько десятков тонн.

На Покровке появились новые скамейки и урны, предусмотрено озеленение территории и укладка газонов. Известно, что в 26 новых комплексах со скамейками будут выращивать деревья, в частности, яблони и ивы.

В новом виде перед горожанами предстала и главная пешеходная улица Нижнего Новгорода. Фото: Александр Воложанин.

– На Большой Покровской плотные инженерные сети, сажать здесь деревья нельзя. Поэтому пришлось создать зоны отдыха с достаточно массивными объемными кадками, в которые сажают деревья, - подчеркнула руководитель КБ «Стрелка» Дарья Парамонова. - Впоследствии они должны вырасти до 5 метров. Эти кадки сборные и могут легко перемещаться. В них предусмотрен дренаж, который поможет деревьям пережить зиму.

Улица Варварская

На ещё одной центральной улице города – Варварской - проведен ремонт инженерных сетей, дороги, фасадов зданий, а новые тротуары выполнены из брусчатки контрастных цветов, которая покрыта гранитной крошкой. Также в рамках проекта «Чистое небо» на Варварке убрали все воздушные коммуникации, кроме контактной сети для электротранспорта.

Особенностью этого пространства стало появление трёх диагональных пешеходных переходов на пересечениях улицы Варварской с улицами Алексеевской, Пискунова и Академика Блохиной. Они позволят переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка.

Нельзя не отметить и благоустройство площади у концертного зала «Юпитер». Фото: Александр Воложанин.

Нельзя не отметить и благоустройство площади у концертного зала «Юпитер», а также открытие «сухого» светомузыкального фонтана. Диаметр объекта составляет 12 метров, а струи воды бьют на высоту до семи метров. Фонтан имеет шесть переключаемых режимов различной динамики.

Площадь Горького

В последние годы сквер на площади Горького находился не в лучшем состоянии, но после благоустройства вновь стал местом притяжения нижегородцев. Поскольку сквер является объектом культурного наследия регионального значения, его планировка была сохранена.

В сквере установили ажурные белые конструкции с цитатами из произведений Максима Горького. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Здесь уложили брусчатку, сделали пандусы для людей с ограниченными возможностями, поставили лавочки, урны, заменили освещение, убрали провода под землю по проекту «Чистое небо».

На территории сквера установили ажурные белые конструкции с цитатами из произведений Максима Горького.

Чкаловская лестница

Знаменитая восьмерка на откосе – визитная карточка Нижнего Новгорода. В 2019 году, когда она частично обрушилась, стало понятно, что срочно необходима реставрация.

Для реконструкции Чкаловской лестницы проводилась экспертиза конструкций. Фото: Александр Воложанин.

Работы продолжались в течение двух лет. Здесь заменили все разрушившиеся ступени, при этом сохранив два исторических пролета. Также отремонтировали кирпичную кладку наружной и внутренней стен, заменили железобетонные конструкции, усилили подпорные стены. Ещё у Чкаловской лестницы появилась архитектурно-художественная подсветка.

Парк «Швейцария»

22 августа заработал обновленный парк «Швейцария», где общая площадь благоустройства составила 52 гектара. Рабочие отремонтировали дорожки и площадки, заменили лавочки, урны и освещение, отремонтировали инженерные сети, а также оборудовали систему видеонаблюдения.

Большое внимание уделили реставрации входных групп и ограждению «Швейцарии», которая является объектом объект культурного наследия.

В самом парке разместили 16 павильонов с детским центром, кафе, пунктом проката спортивного оборудования, помещениями для тихих игр и чтения, ещё здесь появилось два фонтана.

Пока парк будет работать в тестовом режиме. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Детская часть парка насчитывает 14 игровых площадок, а в спортивной части появились скейт-площадка, тренажеры, теннисные корты, волейбольная и баскетбольная площадки, беговое кольцо, а также площадки для тяжёлой атлетики, лёгкой атлетики, мини-футбола и кроссфита.

Пока парк будет работать в тестовом режиме. Работы здесь продолжатся до конца года, как и предусмотрено контрактом.

Продолжение следует.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!