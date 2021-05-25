Сезонный прогулочный маршрут объединит Окскую набережную с территорией напротив Нижегородской ярмарки

Окская набережная. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Окская набережная будет объединена новым прогулочным маршрутом, который появится после благоустройства в районе собора Александра Невского на Стрелке. Его часть пройдет в том месте, где раньше была парковка. Об этом на выездном совещании во вторник, 25 мая 2021 года, рассказал заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Окская набережная. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Раньше этот участок был оторван от территории напротив Нижегородской ярмарки из-за отсутствия перехода под Канавинским мостом и из-за забора возле здания ГИБДД. Но он буквально требовал включения в городскую жизнь, и его использовали, кто как мог – например, дрифтеры по ночам катались на парковке. И вот теперь это место станет полноценным общественным пространством. О переносе ограждения с ГИБДД мы уже договорились, а под мостом будем прокладывать сезонный деревянный настил, - рассказал Олег Беркович.

Сезонным настил будет потому, что участок под мостом подтапливается в период паводка. На зиму мостки будут убирать.

Окская набережная. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В настоящее время работы по благоустройству Окской набережной выполнены примерно на треть.

- Начали работу мы в начале апреля, сейчас уже прошло почти два месяца, на данном этапе почти полностью выполнено устройство бетонного основания под тротуарную плитку и начато мощение плиткой. К 15 июля должно быть завершено около 96% работ, останутся уже только какие-то мелочи, - рассказал руководитель обособленного подразделения компании-подрядчика ООО «Рус-Строй» Антон Коновалов.

Окская набережная. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Кроме того, подготовлены фундаменты под кафе и смотровые площадки, а на днях планируется приступить к озеленению – здесь будет высажено около 3000 кустарников и деревьев. Правда, стоит отметить, что деревья должны быть достаточно низкорослыми – чтобы не загораживать собой собор Александра Невского.

Кстати, одновременно с благоустройством Окской набережной другой подрядчик работает также над благоустройством Стрелки. Так что уже в ближайшем будущем эти две территории должны соединиться и образовать одну красивую набережную.